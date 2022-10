Nördlingen

Eigner Angels messen sich mit Alba Berlin

Zwei schwere Bundesligaspiele an einem Wochenende: Die Eigner Angels spielten am Freitag in Hannover und müssen am kommenden Sonntag in eigener Halle gegen den starken Aufsteiger Alba Berlin antreten.

Plus Damen-Basketball-Bundesliga: Der Aufsteiger aus der Bundeshauptstadt ist am Sonntag in der Hermann-Keßler-Halle zu Gast. Die Nördlingerinnen wollen ihm einen heißen Empfang bereiten.

Die ersten Aufgaben liegen hinter den Eigner Angels, doch es bleibt keine Chance, durchzuatmen. Nach dem überstandenen Pokalspiel und dem Ligaauftakt am Freitag geht es am Sonntag sofort in eigener Halle mit dem Heimspiel gegen Alba Berlin weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

