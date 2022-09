Eigner Angels suchen noch ihr System

Damenbasketball: Die Eigner Angels aus Nördlingen gewinnen das erste Testspiel gegen Zweitligist Jahn München mit 88:48. Die richtigen Prüfsteine kommen aber erst noch.

Die Eigner Angels haben sich im ersten Testspiel mit einem klaren 88:48-Sieg gegen den Zweitligisten Jahn München durchgesetzt. Dennoch muss man festhalten, dass es noch etwas holprig läuft bei den Nördlinger Basketballerinnen.

Erst in der zweiten Woche im Einsatz, wollte man bei den Angels eine erste Standortbestimmung. Coach Ajtony Imreh legte zuvor im Training den Schwerpunkt auf die körperliche Fitness sowie auf Verteidigung. So trat man beim ersten öffentlichen Auftritt ohne echtes Angriffssystem an, und ohne Sami Hill, die noch bei der kanadischen Nationalmannschaft weilt. Gästecoach Konstantin Hammerl, ein gebürtiger Nördlinger, kam mit einer sehr jungen Mannschaft ins Ries. 17,5 Jahre ist der Altersdurchschnitt bei den Münchnerinnen, niedrig gegenüber den 23,4 Jahren der Angels. Nördlingens Coach Imreh wollte, dass das sein Team in der Verteidigung seine Grenzen auslotet – in dieser Beziehung war nach dem mit 14:18 beendeten ersten Viertel noch Luft nach oben.

Die richtigen Schrauben und der passende Schraubschlüssel schienen danach gefunden, denn erst in der 16. Minute gelang den Gästen der erste Korberfolg im zweiten Viertel. Da stand es aber schon 30:20. Aufgrund fehlender Passgenauigkeit ließen die Angels einiges an Punkten liegen, der Halbzeitstand von 41:27 spiegelte den Spielverlauf nur grob wider.

Drittes und viertes Viertel gehen deutlich an die Angels

Coach Imreh war zufrieden mit dem Einsatz in der Verteidigung im zweiten Viertel, forderte aber mehr Struktur im Angriffsspiel. Das bekam er dann mit Abstrichen. Aus den Ballgewinnen in der Verteidigung entsprangen schöne Spielzüge und Pässe, dennoch wirkte noch vieles improvisiert. 25:9 ging dieses Viertel an die Eigner-Girls (66:36). Das letzte Viertel brachte dann auch das Ergebnis, das man beim Aufeinandertreffen eines Erst- und eines Zweitligisten erwarten durfte. Der 88:48-Sieg der Eigner Angels sollte für beide Mannschaften kein Maßstab für die kommende Saison sein.

Am Samstag, 17. September, wird in der Hermann-Keßler-Halle weiter getestet. Um 18 Uhr ist dann Schwabach zu Gast. Spätestens beim Angels-Cup am 24. und 25. September, ebenfalls in der HKH, will man dann auch schon das ein oder andere offensive System präsentieren. Die Gegner – Ligakonkurrent GiroLive Panthers aus Osnabrück, BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg und ASKÖ Damenbasketballclub Leistungszentrum Oberösterreich Linz-Wels – sollten dann schon einen anderen Prüfstein darstellen als die wackeren Münchnerinnen.

