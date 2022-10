Eigner Angels und Gisa Lions: Zwei Teams im Gleichschritt

Damen-Basketball: Die Saison der Eigner Angels und ihres kommenden Gegners Gisa Lions MBC aus Halle ist bisher sehr ähnlich verlaufen. Das hat fast schon Tradition.

Durch den Doppelspieltag zum Saisonauftakt empfangen die Eigner Angels aus Nördlingen im dritten Spiel innerhalb von neun Tagen an diesem Samstagabend (18.45 Uhr) die Gisa Lions MBC aus Halle, die ihrerseits erst ein Ligaspiel bestritten haben. Grund dafür ist die Ligenstärke von nur elf Mannschaften, wodurch an jedem Spieltag eine Mannschaft zum Pausieren gezwungen ist.

Sowohl die Angels als auch die Lions haben in dieser Saison schon gegen Alba Berlin gewonnen und gegen die TK Hannover Luchse verloren, teils in der Liga, teils im Pokal. Somit treffen am Samstag also zwei Mannschaften aufeinander, die mehr oder weniger im Gleichschritt durch die bisherige Saison marschieren. Das hat gewissermaßen Tradition: Die beiden Kontrahenten trennten in den vergangenen Spielzeiten regelmäßig nur wenige Tabellenplätze am Ende der Hauptrunde, wobei die Damen aus dem Ries bei Spielen gegen Halle oft das Nachsehen hatten.

Nördlingens Ruzevich wohl nicht länger verletzt

Halles „Gerüst“ besteht aus der aus Wasserburg bekannten Sarah Mortensen, die im Spiel gegen Hannover 29 Punkte auflegte, der ehemaligen Jugend-Nationalspielerin Meret Kleine-Beek, Barbora Kasparkova, Laura Schinkel und dem Neuzugang Alexis Pana. Jasmine Gill und die beiden Center Uju Ugoka und Elea Gaba fehlten beim Spiel gegen Hannover verletzungsbedingt.

Auch Nördlingens Centergarde lichtete sich ungewollt: Die US-Amerikanerin Julia Ruzevich verletzte sich beim Spiel gegen Berlin. Bei den Untersuchungen stellte sich jedoch heraus, dass die Verletzung nicht allzu gravierend scheint. Die bösen Erinnerungen an das Verletzungspech der letzten Jahre können also wieder flott beiseitegeschoben werden.

Im Lager des einzig verbliebenen bayerischen Erstligisten im Deutschen Damenbasketball wird man sicherlich die nächsten zwei Punkte im Kampf um die Play-off-Plätze herbeisehnen. Zusammen mit dem lautstarken Publikum, das bereits im ersten Heimspiel gegen Alba Berlin ordentlich Dampf machte, werden die Eigner Angels wieder alles in die Waagschale werfen, um Halle punktlos auf die Heimreise zu schicken. Sprungball zu diesem Spannung garantierenden Spiel in der Hermann-Keßler-Halle ist an diesem Samstag zu der ungewohnten Zeit 18.45 Uhr.

Fans können live oder per Stream dabei sein

Tickets sind wie immer auf www.eigner-angels.de im Vorverkauf erhältlich oder noch am selben Tag von 10 bis 13 Uhr bei Von Poll Immobilien in der Baldinger Straße 21.

Auch wenn ein Live-Erlebnis in der Halle unersetzbar ist, sei allen, die ihren Samstagabend lieber zu Hause verbringen möchten, der beste Livestream der Liga ans Herz gelegt. Mit den neuen Korbkameras und weiteren Anpassungen in Grafik und Ton wurde die Qualität der Übertragung nochmals gesteigert. Das Spiel wird live auf Sporttotal (sporttotal.tv/ma23345b84) übertragen.