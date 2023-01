Nördlingen

17:30 Uhr

Ein Jahr mit Höhen und Tiefen für die Schülerinnen C der KTV Ries

Die Schülerinnen C der KTV Ries, hinten von links: Aurora Rossi, Sofia Scherb. Vorne von links: Emma Kloster, Luise Hoppe, Ella Bowman. Im Spagat: Sarah Rösch.

Plus Die Schülerinnen C der KTV Ries können mit dem Jahr 2022 insgesamt zufrieden sein. Besonders einige Einzelleistungen bleiben in Erinnerung.

Artikel anhören Shape

Nach zwei Jahren Corona-Pause haben die Turnerinnen der KTV-Ries und des TSV Nördlingen im vergangenen Jahr wieder an vier Wochenenden ihre Übungen an den Geräten zeigen dürfen. Die Schülerinnen C haben sich dabei trotz nicht immer leichter Bedingungen gut geschlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen