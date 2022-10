Nördlingen

vor 32 Min.

Eine starke zweite Hälfte reicht Nördlingen nicht

Plus Bayernliga Süd: Im Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring muss sich der TSV Nördlingen mit 3:4 geschlagen geben. Die Aufholjagd in Hälfte zwei bringt am Ende nichts mehr.

Von Klaus Jais

Bereits die sechste Heimniederlage im neunten Heimspiel hat der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen einstecken müssen. Gegen den auswärts ungeschlagenen SV Kirchanschöring setzte es am Samstag ein 3:4 (1:4). Während die Rieser im ersten Durchgang zeitweise kein Land sahen, starteten sie nach der Pause eine Aufholjagd gegen nachlassende Oberbayern, die aber nicht mehr von Erfolg gekrönt war.

