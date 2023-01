Er hat noch mit Ikonen des TSV Nördlingen trainiert

Plus Mit Otto Troll hat der TSV Nördlingen eines seiner Urgesteine zum Ehrenmitglied gemacht. Gleichzeitig wird Abteilungsleiterin Riedelsheimer verabschiedet.

Schon seit mehr als 70 Jahren ist Otto Troll Mitglied beim TSV Nördlingen. Dabei hat er mehrere Abteilungen durchlaufen und mit diversen Vereinslegenden, unter ihnen Gerd Müller, trainiert und gespielt. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum der Verein ihn nun zum Ehrenmitglied ernannt hat.