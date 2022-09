Erster Härtetest für die Angels

Beim eigenen Angels-Cup müssen sich die Rieserinnen steigern, fordern die Verantwortlichen. Was Trainer Tony Imreh von seinen Spielerinnen erwartet.

Nach zwei deutlich gewonnenen Testspielen gegen Zweitligisten treten die Eigner Angels an diesem Wochenende in einem echten Härtetest an. Beim Angels-Cup in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle gibt es ab Samstag einen deutsch-österreichischen Ländervergleich. Aus der Alpenrepublik reisen die Herzoginnen des siebenfachen österreichischen Meisters, der BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg, und die ASKÖ DBB LZ OÖ aus Steinhaus/Oberösterreich an. Zum Nördlinger Erstligisten gesellen sich die GiroLive Panthers aus Osnabrück, immerhin Vierter der letzten Hauptrunde und unterlegener Halbfinalist in den Play-offs um die Deutsche Meisterschaft der Saison 2021/2022.

Zwei Angels-Siege gab es in der bisherigen knapp dreiwöchigen Vorbereitung, 177 erzielte und 98 kassierte Punkte: So schlecht sieht die Statistik der Kraterbasketballerinnen nicht aus – jedenfalls auf den ersten Blick. Schaut man genauer hin, erkennt man doch einige Baustellen, die es bis zum Pokalfight der 2. Runde beim Deutschen Meister USC Freiburg am 8. Oktober fertigzustellen gilt.

Nördlinger Angels wollen in die Play-offs

Die Ansprüche der Angels sind gewachsen. Das Team um Coach Ajtony Imreh will diese Saison unbedingt in die Play-offs. Ein Ziel, das man vergangene Saison knapp verfehlte. In den bisherigen Vorbereitungsspielen fehlte es vor allem an offensiven Ideen, von Systemen nach so kurzer Vorbereitungszeit kann man noch nicht sprechen. Erschwerend für das stotternde Angriffsspiel der Angels ist, dass mit Sami Hill die Lenkerin des Nördlinger Spiels mit Team Kanada in Australien bei der am 22. September begonnenen Weltmeisterschaft weilt. Zwar ist nicht davon auszugehen, dass Kanada bis zum Endspiel (1. Oktober ) im Turnier bleibt, dennoch wird sie noch eine Weile nicht zur Verfügung stehen.

Vermisst werden unter anderem ihre Highspeedläufe. Denn vor allem auf Tempo und Power warteten die Nördlinger Fans in den Testspielen vergeblich. Auch fehlte der von Coach Tony geforderte Biss in der Verteidigung: „Geht an eure Foullimits. Eure Gegner sollen Respekt haben, wenn sie gegen die Eigner Angels antreten.“ Den hatten zumindest die sechs angetretenen Schwabacherinnen am vergangenen Samstag nicht, konnten sie doch gut mit dem Bundesligadino mithalten. Auch die Münchnerinnen im ersten Testspiel ließ man zu lange mitspielen. Das Fehlen von Sami Hill, Julie Ruzevich und Mesi Obanor kann hier für einen ambitionierten Erstligisten nicht als Entschuldigung gelten.

Angels müssen am Samstag gegen Team aus Österreich ran

Mit den verbliebenen Angels um das finnische Nationalspielerinnenduo Anissa Pounds und Elina Koskimies soll man schon in der Lage sein, mehr Mut und Selbstbewusstsein auf die Bretter zu bekommen. Allerdings springt ein gutes Pferd auch nur so hoch wie es muss. Und hoch springen müssen die Angels, wenn sie am Samstag um 18 Uhr um den Finaleinzug gegen das Damenbasketball-Leistungzentrum Oberösterreich ASKÖ DBB LZ OÖ spielen.

Zuvor treten um 15 Uhr Osnabrück und Klosterneuburg gegeneinander an. Das Spiel um Platz eins am Sonntag um 14 Uhr wäre ein schöner Erfolg für die Angels, wichtiger ist es aber für Trainer, Verantwortliche und Fans zu sehen, dass man auf einem guten Weg in die 15. Bundesligasaison ist. Etwas mehr Biss und Esprit als in den vorausgegangenen Testspielen soll es nach den Vorstellungen der Verantwortlichen sein. Zu langsam sah das bisher Vorgetragene und nicht nach dem gewohnt rasanten Nördlinger Basketball aus, der die Zuschauer in die Halle lockt und zum Anfeuern ermutigt. Unabhängig davon, in welcher Aufstellung man aufläuft, muss sich ein selbst ernannter Play-off-Aspirant diesen Ansprüchen stellen.

Die Spielpaarungen und Zeiten:

Samstag, 24. September

15 Uhr – Spiel 1: GiroLive Panthers Osnabrück – BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg.

18 Uhr – Spiel 2: Eigner Angels Nördlingen – ASKÖ DBB LZ OÖ.

Sonntag, 25. September

11 Uhr – Verlierer Spiel 1 – Verlierer Spiel 2.

14 Uhr – Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2.

Karten gibt es über die Homepage www.eigner-angels.de für 10 Euro plus einem Euro Gebühr.