Erstes Spiel und erster Sieg im neuen Jahr für die Nördlinger Basketball-U18

Gegen den TV Augsburg gelingt den Riesern ein 111:74-Kantersieg. Jakob Scherer liefert sensationelle 47 Punkte. Auch U16-Spieler können sich auszeichnen.

Die Nachwuchsbasketballer des TSV 1861 Nördlingen sind stark aus der langen Weihnachtspause in die Restsaison gestartet. Krankheitsbedingt musste das U18-Team auf einige Stammkräfte verzichten und fuhr mit einigen U16-Spielern nach Augsburg. Wer dachte, dass die Rieser dadurch geschwächt würden, täuschte sich gewaltig.

Gleich zu Beginn entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem die Jungs vom TV Augsburg robust und körperbetont spielten und versuchten, dem TSV-Basketballnachwuchs den Schneid abzukaufen. Aber angeführt von Kapitän Jakob Scherer fanden die Nördlinger aber immer wieder Lösungen, sich dieser harten Spielweise des TVA zu entziehen und bauten ihr Mannschaftsspiel unbeirrt auf. Gerade im ersten Viertel hatten die jungen Nördlinger Probleme mit der körperbetonten Spielweise, nahmen diese Spielart aber an und erkämpften sich eine knappe 27:24-Führung.

Nördlinger U18 kann harter Augsburger Spielführung standhalten

Für die Spieler der jüngeren Jahrgänge um Thomas Hirsch und Sander Geinitz war es zunächst schwierig, sich der rauen Spielweise anzunähern, aber sie machten ihre Sache hervorragend. Das Spiel wog hin und her, dennoch gelang es den TSV-Jungs den Vorsprung kontinuierlich zu erhöhen. Als dann auch noch die beiden besten Augsburger Spieler Foulprobleme bekamen und damit längere Zeit auf die Bank mussten, nutzte besonders Florian Nitzschke diese Gelegenheit und lieferte sein bis dato bestes Spiel in der U18-Mannschaft. Mit hervorragendem Auge fand er immer einen besser postierten Mitspieler oder streute mal einen Drei-Punkte-Wurf ein. Lukas Hahn und Jakob Scherer führten die mit nur sieben Spielern angetretene Mannschaft engagiert und so kampfbetont wie die Augsburger. Die beiden Trainer Scotty Stone und Sylvio Mateus wechselten klug und motivierten die Jungs von der Seitenlinie.

Nach einer 53:41-Führung für Nördlingen zur Halbzeit setzten die Rieser ihren Teambasketball auch in der zweiten Hälfte konsequent fort. Kabinet Toure und Haris Hodzic nutzten ihre Spielzeit effektiv und fügten sich immer besser ins Mannschaftspiel ein. Wenn in der Zone oder mit energischem Zug zum Korb nichts ging, traf Jakob Scherer von außen. Gleich sieben seiner Würfe von jenseits der Dreipunktelinie fanden ihr Ziel. Scherer war der Dreh- und Angelpunkt: Er erzielte selbst 47 Punkte, und das ohne eigensinnig zu spielen, sondern er bediente immer auch die Mitspieler. So brachten Thomas Hirsch als Point Guard und Lukas Hahn auf der ungewohnten Centerposition mit 16 beziehungsweise 22 Punkten den Auswärtssieg nach Hause.

U18 des TSV legt Grundstein für weitere erfolgreiche Spiele

Mit dem 111:74-Erfolg haben die Nördlinger nicht nur das erste Spiel des Jahres gewonnen, sondern vielleicht auch ein Grundstein für weitere erfolgreiche Spiele gelegt, in denen dann auch die verletzten Mitspieler wieder mitmachen können. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen übernimmt der TSV zumindest für den Moment die Tabellenführung in der Bezirksoberliga Schwaben.

Die nächste Gelegenheit haben die U18-Jungs des TSV schon am kommenden Wochenende, wenn am Sonntag das Spiel gegen den PSV Ingolstadt auf dem Spielplan steht – eine Mannschaft, gegen die man in der heimischen Mehrzweckhalle die einzige Saisonniederlage einstecken musste. Zeit also für eine Revanche, diesmal halt auswärts. (AZ)

Die Korberfolge im Einzelnen: Sander Geinitz 6, Lukas Hahn 22, Thomas Hirsch 16, Haris Hodzic 4, Florian Nitzschke 6 (2 Dreier), Jakob Scherer 47 (7), Kabinet Toure 10.