Fußball-Bayernliga: Auftakt nach Maß für den TSV Nördlingen

Plus Das erste Punktspiel im neuen Jahr wird für den TSV zum Derby-Triumph: 4:0 gewinnen die Rieser in Gundelfingen. Mann des Spiels ist Vierfach-Torschütze Gruber.

Von Klaus Jais

Nach dem 3:1-Hinspielsieg und dem 5:2-Pokalerfolg ist auch das dritte Pflichtspiel des TSV Nördlingen gegen den FC Gundelfingen in der laufenden Saison an die Rieser gegangen. 4:0 siegte der TSV in einem Spiel, das auch 7:2 hätte enden können. Dabei stach ein Mann hervor, der sich fraglos als "Derby-Held" feiern lassen kann: Simon Gruber erzielte alle vier TSV-Treffer und erhöhte damit seine bisherige Torquote von vier auf acht Treffer. Der nordschwäbische Klassiker war eine abwechslungsreiche Partie mit viel Spielfluss und vielen Torchancen, aber nur 365 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das kalte Wetter verhinderte eine größere Kulisse.

