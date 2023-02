Fußball-Bayernliga: TSV Nördlingen tut sich schwer in der Vorbereitung

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen unterliegt im Testspiel gegen den SV Waldhausen mit 2:3. Die Rieser haben die Chancen, aber die Ostälbler treffen.

Auf dem schneefreien Kunstrasenplatz des SV Waldhausen hat Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen sein Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten mit 2:3 verloren. Nördlinger Abwehrfehler und zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen begünstigten den Heimsieg der Ostälbler.