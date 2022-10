Fußball-Damen belohnen sich erst spät

Fußball-Kreisliga Frauen: TSV Nördlingen gewinnt gegen TSV Bissingen mit 3:2.

In einem absehbar kampfbetonten Spiel gingen die Fußball-Frauen der TSV Nördlingen beim TSV Bissingen mit einem 3:2-Sieg vom Platz.

Nach bereits 16 Minuten konnte die Heimmannschaft ihre erste Torchance durch ein Solo von Sophie Zörle zur Führung nutzen. Diese konnte Katja Fischer jedoch sieben Minuten später mit einem satten Distanzschuss aus 25 Metern direkt in den Winkel ausgleichen. Nördlingen hatte gute Möglichkeiten in Führung zu gehen, scheiterte jedoch an der ausnahmslos stark parierenden Torhüterin Barbara Hirschauer. Der Spielfluss wurde oft durch hartes Zweikampfverhalten unterbunden und so war es ein direkter Freistoß, den Keeperin Mia Schneider nicht festigen konnte und wiederum Zörle, die durch ihr Nachsetzen den Ball hinter die Linie drückte (31.).

Nördlingen stellt zur Pause um

Durch eine Umstellung zur Pause war offensiv durchaus mehr Zug im Spiel und die Umsetzung gelang den Nördlingerinnen sehr gut. Es entwickelte sich eine starke Druckphase, in der sich die zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl befindlichen Bissingerinnen immer weiter in die eigene Hälfte drücken ließen. Im Überzahlspiel konnte Greiner eine tolle Kombination im Zentrum, nach Vorlage von Leitner, in der 74. Minute zum erneuten Ausgleich nutzen.

Dieses Tor gab den Rieserinnen den nötigen Impuls, das Spiel noch für sich zu entscheiden, die Druckphase wurde immer stärker. Die Gastgeberinnen konnten jedoch oftmals im letzten Moment noch einen Torabschluss blocken, nicht aber einen Schuss von Lisa Schweiger in der 87. Minute, den eine Abwehrspielerin abfälschte und gegen die Laufrichtung der Torhüterin ins Tor lenkte. Somit endete die Partie verdient mit 3:2 für die TSV Frauen. (han/jais)