Fußballfrauen des TSV Nördlingen wollen sich etablieren

Mit Curd Jäckle hat sich das Trainerteam des TSV Nördlingen Verstärkung geholt.

Die Fußball-Frauen des TSV 1861 Nördlingen sind am Montag, den 1. August in die Vorbereitung der Saison 2022/23 gestartet. Die letztjährig neu gegründete Mannschaft konnte souverän die Meisterschaft in der Kreisklasse für sich entscheiden und möchte sich nun auch dieses Jahr in der Kreisliga Donau behaupten.

Mit Verstärkung im Trainerteam als auch im Spielerkader blickt Trainerin Melanie Hander zusammen mit ihrem Team zuversichtlich auf diese Saison. Curd Jäckle, ehemaliger Fitness- und Technikcoach des Badminton-Zweitligisten TV Dillingen, wird für Fitness, Ausdauer und Kraft der Spielerinnen zuständig sein, wohingegen Hander den Fokus auf die spielerische und taktische Weiterentwicklung legen wird.

Eine große Bereicherung für den Spielerkader sind Tabea Wittmann vom TSV Bissingen und die ehemalige Regionalligaspielerin Katja Fischer. Am Samstag, den 13. August um 16 Uhr werden die TSV Frauen das erste Vorbereitungsspiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg II bestreiten (auswärts). Weitere Testgegner sind DJK Gnotzheim, TSV Hüttlingen, SG Ebnat/Waldhausen sowie der Landesligist FC Ellwangen. (kl/jais)