Nördlingen

19:55 Uhr

Gegen den TSV Kottern gelang Nördlingen erst ein Sieg

Plus Der Trainer von Kottern gilt als ausgewiesener Taktikexperte. Personell hat sich bei Nördlingens Gegner einiges getan.

Von Klaus Jais

Auch beim zweiten Wochentagsspiel der Bayernliga Süd müssen die Fußballer des TSV Nördlingen auswärts antreten. War die Entfernung beim ersten Wochentagsspiel in Ingolstadt noch akzeptabel, so geht die aktuelle Reise um einiges weiter: Die Rieser gastieren am Dienstag beim TSV Kottern im Kemptener Stadtteil St. Mang. Der Mannschaftsbus fährt bereits um 14 Uhr im Rieser Sportpark ab, Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

