Gemeinsam für andere schwimmen

Mit dem 24-Stunden-Schwimmen findet am 23. und 24. Juli ein besonderes Sportevent im Nördlinger Freibad statt. Pro geschwommenem Kilometer wird ein Euro an die Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“ gespendet.

Das erste 24-Stunden-Schwimmen in Nördlingen hat im Rahmen von „Nördlingen bewegt Dich“ im Jahr 2021 stattgefunden. Das ursprüngliche Ziel von 645 Kilometern wurde zwar nicht erreicht, aber die geschwommenen 423 Kilometer stellten ein mehr als respektables Ergebnis dar. Die letztjährigen Teilnehmer und die Organisatoren, sprich das Bademeister-Team vom Freibad Marienhöhe und der Stadtmarketingverein „Nördlingen ist’s wert“, waren so begeistert, dass die Veranstaltung dieses Jahr wiederholt wird.

Der Startschuss fällt am Samstag, 23. Juli, um 10 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt kann jeder Badegast mit seinen Schwimmkilometern für ein hervorragendes Gesamtergebnis sorgen. „Geschwommen wird im Schwimmerbecken, und dabei ist es egal ob Brust- oder Rückenschwimmen, Kraulen oder Tauchen. Jeder schwimmt solange, soweit und so oft er kann. Die geschwommenen Bahnen werden der Aufsicht am Becken gemeldet und in eine Liste eingetragen“, erklärt Martin Gruber, Leiter der städtischen Bäder.

Ein Euro pro Kilometer geht an "Nördlinger Hilfe in Not"

Unterstützung am Beckenrand kommt auch dieses Jahr wieder vom Schwimmverein Nördlingen und vom örtlichen DLRG-Ortsverband. Zu Gunsten dieser beiden Vereine geht auch das reduzierte Eintrittsgeld in der Zeit von 20.30 bis 7 Uhr. „Die Sicherheit der Badegäste steht für uns an erster Stelle. Ohne die ehrenamtliche Hilfe der beiden Nördlinger Vereine könnte die Veranstaltung nicht realisiert werden“, so Martin Gruber. Nach Ablauf der 24 Stunden werden die Gesamtkilometer addiert. Das Ziel sollte auf jeden Fall die Einstellung der letztjährigen Marke von 423 Kilometern sein. Kein geschwommener Kilometer ist umsonst! Ein Euro pro Kilometer spendet Intersport Steingass an die gemeinnützige Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“. Auf diese Weise kommt der Spaß und der Ehrgeiz der Schwimmerinnen und Schwimmer auch anderen zugute.

„Jede Tageszeit hat im Freibad Marienhöhe ihren eigenen Reiz. Es ist allerdings nochmal ein anderes Gefühl, mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden zu schwimmen. Die Stille zu hören und das Wasser zu spüren. In Kombination mit der einzigartigen Atmosphäre der Marienhöhe wird daraus ein besonderes Erlebnis, dass man sich einfach nicht entgehen lassen sollte“, berichtet Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. (AZ)

Informationen zur Teilnahme und den Preisen

Die Teilnahme am 24-Stunden-Schwimmen ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Von 7 bis 20.30 Uhr gelten die üblichen Eintrittspreise. Von 20.30 Uhr bis 7 Uhr gelten vergünstigte Eintrittspreise, die zu 100 Prozent den helfenden Vereinen, 1. Schwimmverein Nördlingen und DLRG Ortsverband Nördlingen, zugutekommen. Die Preise ab 20.30 Uhr: Erwachsene drei Euro, Jugendliche zwei Euro. Die Altersklassensieger erhalten eine Urkunde und eine Freikarte für das historische Stadtmauerfest in Nördlingen, das von 9. bis 11. September 2022 stattfinden wird.

Die Altersklassen werden wie folgt gestaffelt: Altersklasse bis 6 Jahre, Altersklasse 7 bis 17 Jahre, Altersklasse Ü18, Altersklasse Ü40, Altersklasse Ü60.

Weitere Informationen zur Aktionen gibt es unter www.noerdlingen.biz.