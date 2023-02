Goldmedaillen für SG-Handicap-Sportler

Die SG-Handicap-Athleten aus Nördlingen holen nach den Special Olympics Bayern auch bei den Para-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften Medaillen.

Nach den tollen Erfolgen bei den Special Olympics Bayern Winterspielen hat eine kleine Gruppe Athleten des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen Anfang Februar direkt an den nächsten Wettkämpfen teilgenommen. Am 4. Februar fanden in Erfurt die Internationalen Deutschen Hallenmeisterschaften der Para-Leichtathletik statt.

Die Thüringische Landeshauptstadt gilt als erfahrener Ausrichter für Leichtathletik Veranstaltungen, weshalb der Deutsche Behindertensportverband plant, die Hallenmeisterschaften bis 2028 nach Erfurt zu vergeben. Drei SG-Handicap Leichtathleten waren mit zwei Coaches vor Ort. Insgesamt maßen sich über 100 Teilnehmende aus Deutschland bei den Wettbewerben; aber auch aus Großbritannien, Japan, Österreich und der Schweiz reisten Sportlerinnen und Sportler an.

Vier Deutsche Meistertitel gehen an die Nördlinger Athleten

Im Kugelstoßen der Männer, wo alle Klassen zusammengelegt wurden, erreichte Markus Protte mit einer Weite von 7,96 Metern den neunten Platz. Über die 200 Meter (offene Klasse) gab es vier Zeitläufe; Protte wurde Zehnter mit einer Zeit von 32,51 Sekunden. Ebenfalls in der offenen Klasse trat Protte beim Weitsprung an. Er sprang 4,78 Meter, was die zweitbeste Weite war und nach der Punktetabelle den fünften Platz bedeutete. Eine Goldmedaille und somit den Titel deutscher Meister konnte sich Markus Protte im Hochsprung mit 1,35 übersprungenen Metern sichern.

Werner Wiedemann startete erstmals in der Senioren-Klasse M50. Beim Standweitsprung erreichte er 1,96 Meter und damit die Bronzemedaille. Anschließend gab es zwei Deutsche Meistertitel für Wiedemann: Im 200-Meter-Lauf war er mit 33,90 Sekunden der Schnellste und gewann Gold. Für 5,94 Meter beim Kugelstoßen gab es ebenfalls Gold.

In der Klasse M60 ging Kurt Weinmann an den Start. Nach Trainingsrückstand durch Krankheit konnte er sich dennoch über die 3000 Meter die Goldmedaille und damit einen deutschen Meistertitel sichern. Die Zeit von 13.38,87 Minuten brachte ihm den Sieg. Beim 200-Meter-Lauf erreichte Weinmann das Ziel nach 38,40 Sekunden, was für eine Bronzemedaille reichte.

