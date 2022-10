Nördlingen

Im letzten Heimkampf nochmal alles geben

Mannschaftskapitän Sven König will sein Team zum vierten Saisonsieg führen und damit den zweiten Rang in der Tabelle festigen.

Plus Kunstturnen 2. Bundesliga: Exquisa Oberbayern ist am Samstagabend zu Gast in der Hermann-Keßler-Halle. Die KTV muss sich auf ein enges Match einstellen.

Die Bundesliga-Turner der KTV Ries bestreiten an diesem Samstag den letzten Heimwettkampf der Saison. Für einen Sieg muss dabei die immer stärker gewordene Mannschaft der Exquisas aus Oberbayern bezwungen werden. Los geht es um 18 Uhr im Rieser Sportpark, das Einturnen startet eine Stunde früher um 17 Uhr.

