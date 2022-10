Nördlingen

Kann der TSV Nördlingen eine Serie starten?

Marc Hertlein (in Blau-Weiß) wird gegen den SV Kirchanschöring fehlen. Links Anthony Manuba, rechts Niclas Groß (beide TSV Dachau).

Plus Fußball-Bayernliga: Im Gerd-Müller-Stadion ist am Samstagnachmittag der SV Kirchanschöring zu Gast. Der TSV Nördlingen ist nach zwei Siegen gut in Form, aber gegen den Tabellenfünften wird es nicht leicht.

Bereits das letzte Heimspiel der Vorrunde bestreitet Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen an diesem Samstag: Um 15.30 Uhr pfeift Schiedsrichter Felix Scharf (Gruppe Schwandorf) das Spiel gegen den SV Kirchanschöring an.

