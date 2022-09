KTV-Damen stehen erneut ganz oben

Turnen: Die Damenmannschaft der KTV Ries belegt nach zwei von drei Wettkampftagen sensationell den ersten Platz in der Oberliga.

Auch in der Oberliga sind die Turnerinnen der KTV Ries nicht zu stoppen, aktuell belegen sie den ersten Platz in der Oberliga. Nach zwei Aufstiegen hintereinander 2018 und 2019 und zwei coronabedingt ausgefallenen Wettkampfjahren 2020 und 2021 konnte man nicht einschätzen, ob das Team den Anforderungen der Oberliga gerecht werden kann. Jetzt ist klar: Das kann es sehr wohl.

Aus der Aufstiegsmannschaft konnte man weiterhin auf die Vierkämpferinnen Mona Nowatschek, Selina Laur und Marie Strauß sowie die Gerätespezialistinnen Angelina Mayr und Anja Kugler setzen. Neu ins Team genommen wurden Caroline Sens, Hanna Strauß und Alisa Graf.

Die Oberliga-Saison startete für die Mannschaft um die Trainerinnen Diana Nowatschek und Sigrid Eichmeier in Buttenwiesen. Direkt am ersten Gerät, dem Schwebebalken, mussten viele Absteiger in Kauf genommen werden. Nichtsdestotrotz präsentierten sich die Mädels weiterhin solide. Während Caroline Sens Zuschauer und Kampfgericht mit einer ausdrucksstarken Bodenübung verzauberte, meisterte Hanna Strauß ihr Oberliga-Debüt mit einem gelungenen Tsukahara. Alisa Graf verhalf dem Team unter anderem mit der höchsten Barrenwertung zu wichtigen Zählern für das Gesamtergebnis.

Marie Strauß kehrt in die Mannschaft zurück

Nach langer Verletzungspause feierte Marie Strauß ihr Comeback auf der Wettkampfbühne und konnte direkt neu erlernte Schwierigkeiten präsentieren. Weitere Highlights setzte Mona Nowatschek mit gewohnt zuverlässigen Vorstellungen vor allem an Sprung und Boden. Selina Laur und Angelina Mayr brillierten mit Ästhetik und Spreizfähigkeit. Am Ende des Tages war der dritte Platz ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Sichtlich motiviert und deutlich stärker präsentierte sich das Team am zweiten Liga-Wochenende in Waging am See. Marie Strauß, Mona Nowatschek, Alisa Graf und Caroline Sens starteten am Stufenbarren fehlerfrei in den Wettkampf. Marie Strauß zeigte hier, dass sie an diesem Gerät in Bayern zu den besten Turnerinnen ihres Jahrgangs gehört. Am Schwebebalken konnten Selina Laur, Caroline Sens, Marie Strauß und Alisa Graf deutlich weniger Absteiger verzeichnen als noch in der Vorwoche. Hier spielte Alisa Graf ihre ganze Routine aus und brillierte mit 11,0 Punkten. Viel Applaus ernteten Caroline Sens, Angelina Mayr und Selina Laur im Anschluss für ihre gelungenen Bodenchoreografien.

Dritter Aufstieg in Folge ist nicht möglich

Das Ausrufezeichen jedoch setzte Mona Nowatschek, die mit 11,2 Punkten die gesamte Konkurrenz hinter sich ließ. Mit einem Geräteergebnis von 35,15 Punkten am Sprung setzte man einem überaus starken Wettkampf die Krone auf. Hier holten sich die ehemaligen Bundesliga-Turnerinnen Graf und Nowatschek mit Abstand die Tageshöchstnoten. Mit am Ende neun Punkten Vorsprung feierten die Damen ganz deutlich den Tagessieg vor Coburg-Ketschendorf und Jahn München. Somit steht die KTV Ries nach zwei Wettkämpfen mit 24 Punkten schon wieder ganz oben auf dem ersten Tabellenplatz.

Hatte man vor Saisonauftakt noch Bedenken, in der zweithöchsten Bayerischen Liga mithalten zu können, findet man es mittlerweile schon fast schade, dass es in diesem Jahr coronabedingt keinen Aufsteiger gibt. Denn aufgrund des ersten Platzes wäre auch der dritte Aufstieg in Folge zum Greifen nahe. Aber der dritte Meistertitel in Folge könnte es dennoch werden. Mit diesem Ziel bereiten sich die Turnerinnen auf das Ligafinale im Oktober vor. (AZ)