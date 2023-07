Nördlingen

KTV-Ries-Nachwuchs turnt erfolgreich bei Bayerischen Meisterschaften

Plus Die jungen Nachwuchsturner der KTV Ries zeigen bei den Bayerischen Meisterschaften gute Leistungen. Welche Plätze am Ende erreicht wurden.

Im Juli fanden in Unterföhring die Bayerischen Einzelmeisterschaften im Turnen der Altersklasse sieben bis zwölf männlich statt: Von der KTV Ries gingen in der AK 7 Leon Mugrauer und in der AK 8 Jona Egger, Lukas Gärtner und Moritz Neureiter an die Geräte. Das Starterfeld war überraschenderweise mit 17 bzw. 13 Startern zahlreich und im Nachhinein betrachtet auch sehr stark besetzt.

Mit dem Ziel, die Trainingsleistungen der vergangenen Wochen in tolle Ergebnisse umzusetzen, ging der KTV Nachwuchs voller Elan an die Geräte. Dafür wurde im Vorhinein dreimal zwei Stunden in der Woche trainiert.

