Nördlingen

vor 47 Min.

KTV Ries unterliegt im Kampf um die Tabellenführung

Die Niederlage gegen Kirchheim ist ein erster Rückschlag in der bisher so erfolgreichen Saison der KTV-Herren. Im Bild turnt Gustav Kern seine Übung am Reck.

Plus 2. Bundesliga Kunstturnen: Die Nördlinger Turner verlieren das Duell mit dem VfL Kirchheim unter Teck mit 26:44. Zu viele Fehler an Sprung, Barren und Reck münden in einer verdienten Niederlage.

Von Thomas Frisch

Deutlicher als erwartet hat die KTV Ries mit 26:44 ihren zweiten Heimwettkampf verloren und muss damit auch den ersten Tabellenplatz an den VfL Kirchheim abtreten. Zu viele Fehler, vor allem im letzten Wettkampfdrittel, kosteten am Ende nicht nur den Sieg, sondern sorgten auch für das deutliche Ergebnis. Bester Scorer der KTV Ries war Maximilian Henning, der mit zwölf Punkten allerdings nur knapp am Titel des Topscorers vorbeischrammte.

