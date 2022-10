Last-Minute-Sieg beim letzten Heimwettkampf

Plus Kunstturnen 2. Bundesliga: Im Duell der KTV Ries mit Exquisa Oberbayern sieht es zwischenzeitlich schlecht aus für die Nördlinger. Am Ende gelingt den Riesern eine nicht mehr für möglich gehaltene Aufholjagd zum 40:39-Sieg.

Mit dem letzten Turner des Abends hat die KTV Ries das Duell gegen Exquisa Oberbayern für sich entschieden und mit 40:39 den vierten Saisonsieg geholt. Mit einer starken Mannschaftsleistung hat sich das Team nach einem deutlichen Rückstand zurückgekämpft und damit erfolgreich den zweiten Tabellenplatz verteidigt. Bester Punktesammler der Nördlinger war Ludovico Edalli mit 13 Scorepunkten.