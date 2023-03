Fußball-Vorbereitung: Nördlingen II zeigt sich verbessert

Plus Gegen den TV Bopfingen kommen die Schröter-Schützlinge aus Nördlingen zu einem 3:2-Sieg. Maihingen muss sich in Reimlingen mit 2:4 geschlagen geben.

Zeitgleich im Einsatz sind die beiden Rieser Fußball-Bezirksligisten FC Maihingen und TSV Nördlingen II gewesen. Während der FCM beim Kreisligisten FSV Reimlingen mit 2:4 unterlag, gewann der TSV II gegen den TV Bopfingen mit 3:2.