Nördlingen/Maihingen

14:45 Uhr

Im Ries spielen die Punktlosen der Bezirksliga Schwaben Nord

Plus Im Kreisderby gegen Wörnitzstein-Berg will Nördlingen II das erste Mal punkten. Maihingen trifft auf den FC Affing, der auch noch auf die ersten Zähler wartet.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Die beiden Rieser Fußball-Bezirksligisten TSV Nördlingen II und FC Maihingen haben am kommenden Wochenende jeweils Heimrecht: Der TSV II empfängt an diesem Samstag, 17. September, um 13.30 Uhr (Vorspiel der Bayernligabegegnung) den Landkreisrivalen SV Wörnitzstein-Berg und der FC Maihingen hat am Sonntag, 18. September, um 15 Uhr den FC Affing zu Gast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen