Maihingen und der TSV II wollen punkten

Die beiden Rieser Teams müssen auswärts ran. Das Problem: Beide sind auf fremden Plätzen noch ohne Punkte.

Am zehnten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord könnten die beiden Riesvertreter, der FC Maihingen und der TSV Nördlingen II, theoretisch mit demselben Bus anreisen, denn die beiden Einsatzorte Ecknach und Affing sind nur 14 Kilometer voneinander entfernt. Zudem finden beide Spiele gleichzeitig am Sonntag um 15 Uhr statt.

Der FC Affing war vergangene Woche der Gegner des FC Maihingen und ist diesmal der Gegner des TSV Nördlingen II. Sowohl der FCA als auch der TSV II waren mit sieben Niederlagen in die Saison gestartet. Beide holten am vergangenen Spieltag den ersten Punkt: Der FCA spektakulär mit einem 3:3 in Maihingen nach 0:3-Rückstand bis zur 84. Minute und der TSV II beim Heimremis gegen Wörnitzstein-Berg. Es treffen die Mannschaften mit den schlechtesten Torverhältnissen aufeinander: Affing hat 10:24 Tore, Nördlingen 8:28 Tore. Neben Nördlingen ist Maihingen die einzige Mannschaft ohne Auswärtspunkt. Top-Neuzugang beim FC Affing war der offensive Mittelfeldspieler Daniel Framberger. Der erwies sich als echte Verstärkung. „Da braucht man nicht drüber reden“, sagt Spielertrainer Tobias Jorsch über den Mann, der im offensiven Mittelfeld seinen Stammplatz erhalten wird.

Affing setzt auf Erfahrung

„Melih Kaya ist ein richtig guter Junge“, äußert sich der Coach über den 18-jährigen Angreifer, der aus Kissing kam. Dass Harun Nurten aus Rehling den Weg nach Affing fand, sollte sich ebenfalls positiv auswirken. „Wahnsinnsqualitäten“ bescheinigt Jorsch dem 21-jährigen Dogukan Ümmet, zuletzt für den VfR Foret am Ball. Nino Kindermann geht zwar bereits auf seinen 39. Geburtstag zu, dennoch zählt er weiter zum Kader. Über ihn sagt Jorsch: „Der kann leicht noch ein Jahr spielen, der wird uns helfen.“ „Wir werden nicht um die Spitze spielen.“ Aus dieser Prognose, die Jorsch („Die Liga ist nicht schlechter geworden“) abgibt, spricht sein Realismus. „Priorität muss für uns haben, dass wir wegbleiben von den Abstiegsplätzen.“

Beim FC Affing setzt man in erster Linie auf Routine, daneben gehören dem Bezirksligakader auch junge Spieler an. Der Gegner des FC Maihingen, der VfL Ecknach, gehört neben dem FC Günzburg und dem VfR Jettingen zum Führungstrio mit je 16 Punkten. Das Torverhältnis ist mit 14:14 ausgeglichen, weil ein Spiel deutlich (2:6 gegen den TSV Rain) verloren wurde. Mit fünf Toren führt Daniel Zakari die interne Trefferliste an, gefolgt von Marcus Wehren, Angelo Jakob und Fabian Ostermaier mit je zwei Treffern.

Maihingens Trainer hadert noch mit der Leistung des Schiedsrichters

Die beiden Spielertrainer sind Michael Eibel (29) und Angelo Jakob (27), wobei Eibel im Mai das vordere Kreuzband riss. Im Februar nächsten Jahres will er in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde einsteigen. Seit dem Sommer 2017 gehört der VfL Ecknach der Bezirksliga Nord an. Stets behauptete er sich seither in der oberen Hälfte der Tabelle. Spielertrainer Michael Eibel hofft darauf, dass es auch in der Saison 2022/ 2023 so weitergeht: „Ziel ist Platz vier bis neun. Man muss schauen, wie man reinkommt in die Runde. Dann kann man sehen, wohin die Reise geht.“ Seine Aufgaben als Trainer hat Eibel in den vergangenen Wochen bereits wahrgenommen – unterstützt von Angelo Jakob. Der 27-Jährige feierte kürzlich mit dem TSV Hollenbach den Aufstieg in die Landesliga.

Lange zuvor hatte sich Jakob für einen Wechsel nach Ecknach entschieden, wo er mit Eibel ein gleichberechtigtes Duo als Spielertrainer bildet. „Wir hatten gegen Affing einen kollektiven Blackout, anders sind die drei Gegentore innerhalb von fünf Minuten nicht zu erklären“, sagt Hans-Joachim Golder, der Trainer des FC Maihingen, der mit der Leitung des Schiedsrichters nicht ganz zufrieden war: „Die Gäste erhielten zwar zwei Zeitstrafen, aber man hätte stattdessen auch die Rote Karte zeigen können.“

Gegen Affing fehlte Stürmer Jürgen Liebhard, weil er sich im Training gezerrt hatte. Auch in Ecknach wird der Utzwinger noch fehlen. Zurück aus dem Urlaub ist Thomas Haas. Er kann ebenso mit einem Einsatz rechnen wie Josef Stimpfle, der gegen Affing schon mal auf der Reservebank Platz genommen hatte.