Nördlingen/Maihingen

Rieser Bezirksligisten wollen raus aus dem Tabellenkeller

Plus Bezirksliga Schwaben Nord: Die punktlose Nördlinger Reserve soll Lehren aus den vergangenen Negativerfahrungen ziehen. Maihingen trifft auf einen Rivalen aus dem eigenen Landkreis.

Von Klaus Jais

Am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord haben beide Rieser Vereine Heimrecht: Die U23 des TSV Nördlingen bestreitet am Samstag, 3. September, um 15 Uhr gegen den FC Günzburg quasi das Vorspiel zur anschließenden Bayernligapaarung des TSV gegen Türkspor Augsburg. Der FC Maihingen spielt am folgenden Sonntag erst um 17 Uhr gegen den Landkreisrivalen SV Wörnitzstein-Berg.

