Nördlingen/Maihingen

07:00 Uhr

Wieder ein Wochenende der Niederlagen für Maihingen und Nördlingen II

Plus Bezirksliga Schwaben Nord: Nördlingen II verliert das Duell mit Gundelfingen II mit 1:4. Maihingen ärgert sich über das 0:2 gegen Stätzling.

Von Klaus Jais und Manuel Ostermeyer Artikel anhören Shape

TSV Nördlingen II - FC Gundelfingen II 1:4 (1:3). – Der Fußball-Bezirksligist TSV Nördlingen II eilt von Niederlage zu Niederlage. Das 1:4 (1:3) gegen den FC Gundelfingen II war bereits die elfte Pleite im 13. Spiel.

Bereits in der dritten Minute gingen die Gäste durch Raphael Nehers zweites Saisontor in Führung. Die Gastgeber – mit nur noch zwei Feldspielern auf der Ersatzbank – hielten gut dagegen und kamen bereits nach 13 Minuten zum Ausgleich: Luis Schüler bediente Kadir Ciraci und der ließ mit einem Flachschuss Torwart Florian Lindel keine Chance. Es war das dritte Saisontor des TSV-Angreifers. Doch die Freude über den Ausgleich dauerte genau eine Minute, denn Markus Böck brachte ebenfalls mit Saisontor Nummer drei den FCG erneut in Führung.

