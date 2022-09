Zwei Unentschieden, zwei Gefühlslagen

Plus Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord: Maihingen verschenkt zwei Punkte beim 3:3 gegen FC Affing. Der TSV Nördlingen II freut sich über den ersten Punkt der Saison.

Kurz vor der Pause traf Aaron Stimpfle zum 2:0 für den Aufsteiger aus dem Ries: 20 Meter vor dem Tor kam er plötzlich an den Ball, vernaschte seinen Gegenspieler und netzte platziert links unten ein. Gleich danach kamen die Gäste aus Affing zu ihrer ersten Gelegenheit, aber Maihingens Torwart Fischer parierte zur Ecke. Auf der anderen Seite verfehlte Michael Haas das Affinger Tor.