Nördlingen

vor 21 Min.

Maximilian Strauß wird Schwäbischer Meister im Schwimmen

Plus Mit neun Personen tritt der Schwimmverein Nördlingen bei der Schwäbischen Meisterschaft an. Dabei können die Rieser mehrere Erfolge feiern.

Artikel anhören Shape

Mehr Licht als Schatten war das Ergebnis der Schwäbischen Meisterschaft im Schwimmen für die neun Athleten des 1. SV Nördlingen. Insgesamt 39 Mal gingen die Schwimmerinnen und Schwimmer von Trainerin Heike Weichenmeier (Aufbaugruppe) und Claudia Koch und Harald Biller (Wettkampfgruppe) an den Start. Mit den Tücken eines Freibadewettkampfes mussten sich die Sportler erst zurechtfinden, dies bekam auch der jüngste Nördlinger, Paul Lionel Hertle zu spüren, als ihm über 200 Meter Freistil die Brille voll Wasser lief und dann noch die Sonne blendete, aber am Ende konnte er sich sowohl über die Freistilstrecke, sowie über 100 Meter Brust unter die zehn Besten von Schwaben reihen. Pia Schweier wollte es über 200 Meter Rücken wissen, leider sahen die beiden Schiedsrichter einen Fehlstart bei ihr und sie wurde disqualifiziert über Rücken. Über 100 Meter Brust schlug sie mit 1:38,05 Minute an und über 200 Meter blieb die Uhr bei 3:35,14 Minuten stehen.

Mehr als aufgeregt war Marlena Wagner vor ihren Starts, sie ging über 200 Meter Freistil, 100 Meter Rücken, 200 Meter Rücken, 100 Meter Schmetterling, 200 Meter Lagen und 100 Meter Freistil an den Start. Noch wenig Wettkampferfahrung hatte sie über 400 Meter Freistil, um so erfreulicher war dann der Gewinn der Bronzemedaille für sie. Den Erfolg aus der Halle konnte Anton Kienberger über 100 Meter Schmetterling (1:29,72) kopieren, auch er gewann in Kempten Bronze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .