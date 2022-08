Mehr als 70 Nördlinger stellen ihre Sportlichkeit unter Beweis

Mit teils herausragenden Leistungen verdienen sich zahlreiche Nördlinger das Deutsche Sportabzeichen.

Mehr als 70 Frauen und Männer sind seit Mitte Mai bei der Sportabzeichenaktion des TSV Nördlingen mit großem Elan zu Werke gegangen und haben den Alltag mit dem sportlichen Treiben erfolgreich aufgelockert.

Sie nahmen die angebotenen zehn Termine im Stadion im Rieser Sportpark in der Leichtathletik wahr. Dazu kamen zahlreiche Schwimmtermine im Freibad, mehrere Starts bei der 7,5-Kilometer-Walking-Strecke rund um den See, das anspruchsvolle Radrennen über 20 Kilometer im Dreieck Kleinerdlingen - Herkheim - Holheim und das Sprintrennen „Fahrrad 200 Meter fliegender Start“, das sich zunehmender Beliebtheit erfreute.

Auf dem langen Weg hin zum Saisonabschluss hatten sich einige Athletinnen und Athleten wieder mit herausragenden Leistungen hervorgetan. Schnellster Mann im Freibad war Stadtpfarrer Benjamin Beck, der mit 13,9 Sekunden über 25 Meter und 17:10,0 Minuten über 800 Meter seine Leistungen aus dem Vorjahr nochmals steigerte. Ebenfalls wie ein Fisch im Wasser präsentierte sich Franz Geipel, als er die 400 Meter in 6:16,0 Minuten kraulte. Steffen Brenner lieferte einen bravourösen Vierkampf ab, wobei die 11:29,0 Minuten über 3000 Meter und die 42 Meter mit dem ein Kilogramm schweren Schleuderball herausragen. Wieder in Bestform präsentierte sich Marcel Schwefel bei 2,61 Meter im Standweitsprung und 14,9 Sekunden auf der 200-Meter-Radsprintstrecke. Schnellster Mann im Stadion war in diesem Jahr Neuzugang Quentin Rudewig, der die 100 Meter in 12,3 Sekunden spurtete und mit 5,08 Metern beim Weitsprung als einziger die Fünf-Meter-Marke übertraf.

Teilnehmerrekord von Willi Schleicher bleibt noch lange ungebrochen

Auch bei den Frauen gab es eine ganze Reihe von herausragenden Ergebnissen, so die 18:02,0 Minuten von Julia Engert beim 800-Meter-Ausdauerschwimmen oder die 52:57,0 Minuten über die 7,5-Kilometer-Strecke von Simone Müller beim Walking rund um den See im Sportpark. Martina Tremel war beim Radrennen über 20 Kilometer mit viel Power unterwegs und distanzierte mit ihren 36:17 Minuten auch die Männer deutlich.

Ältester Teilnehmer war in diesem Jahr Franz Klasen (83), der bravourös mithielt und ein weiteres Mal mit Gold abschloss. Der Athlet mit den meisten Einsätzen ist derzeit Fritz Schwefel, der nun 21-mal dabei war. Der Teilnehmerrekord des kürzlich verstorbenen Willi Schleicher wird mit 39 Einsätzen aber wohl noch lange Bestand haben. Ein besonderes Ehrenzeichen bekamen in diesem Jahr Gudrun Bühlmeier, Julia Engert, Katja Wittner, Bernhard Kugler, Ulf Kunze und Harald Thum für fünf erfolgreiche Teilnahmen, Anja Fürsattel war bereits zehnmal am Start. Otto Troll, der zusammen mit Renate Troll seit 14 Jahren die Aktion betreut, würdigte die oftmals schon langjährige Treue und das Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vergaß nicht zu erwähnen, dass vor allem bei den jungen Athletinnen und Athleten das Deutsche Sportabzeichen beim Einstieg in das Berufsleben bei Zoll, Polizei, Bundeswehr oder Studium eine wichtige Rolle spielt.

