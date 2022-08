Erste Auswärtsniederlage für den TSV Nördlingen

Plus Fußball-Bayernliga: In Memmingen unterliegen die Nördlinger mit 1:3. Die Rieser können qualitativ mithalten, aber die Chancenverwertung bleibt ein Problem.

Über 600 Zuschauerinnen und Zuschauer haben den ersten Heimsieg des FC Memmingen gegen den TSV Nördlingen gefeiert, der damit seine erste Auswärtsniederlage hinnehmen müssen hat. Der weiterhin unbesiegte FCM gewann verdient mit 3:1 (1:0), weil er insgesamt die besseren Möglichkeiten hatte. Der Auftritt der Rieser war engagiert, aber gegen die bärenstarke Innenverteidigung der Allgäuer war es schwer Chancen zu erarbeiten.