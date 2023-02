Nördlingen

vor 47 Min.

Misslungener Start in die Rückrunde für Nördlinger Badminton-Teams

Plus Gegen die Dritt- und Viertbesetzung des TV Dillingen setzt es für die Nördlinger Niederlagen. Für die TSV-Erste ist es knapp, die Zweite sieht gar kein Land.

Von Ulrich Rommel

Mit Niederlagen gegen den TV Dillingen sind die Nördlinger Badminton-Teams beim Heimspieltag in der Schillerhalle in die Rückrunde gestartet. Während die erste Mannschaft in der Bezirksoberliga unglücklich mit 3:5 verlor, musste sich die zweite Mannschaft deutlich mit 0:8 geschlagen geben.

