Mit Lennart Zuber kommt der neue Bayerische Meister aus Nördlingen

Plus Das Tischtennis-Talent des TSV Nördlingen sichert sich beim Future Cup den Sieg bei den Jungen U11 und den damit bisher größten Titel seiner jungen Karriere.

Um 17.16 Uhr war es geschafft: Nach verwandeltem Matchball im entscheidenden fünften Satz bejubelte Lennart Zuber, frisch gebackener Bayerischer Meister der Jungen U11, gemeinsam mit Coach Timm Metzler seinen bis dato wichtigsten Pokalgewinn. Doch wie war dieser grandiose Erfolg zustande gekommen? Am 14. Januar ins schwäbische Thannhausen gereist, zählte der Nördlinger zum Kreis der vier Turnierfavoriten. Der Spielort der TSG ist für Lenni "so etwas wie eine persönliche Glückshalle", hat der zehnjährige Ballartist dort doch mit dem Gewinn der bayerischen Rangliste (2021) seinen ersten großen Coup gelandet.