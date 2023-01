Moritz Weinig vom TC Nördlingen wird Südbayerischer Meister

Der neunjährige Nördlinger Tennisspieler Moritz Weinig holt seinen nächsten Titel. Bei der südbayerischen Meisterschaft kommt er nur einmal ins Schwitzen.

Die 48 besten Tennisspieler im Alter von neun Jahren haben in Weilheim die südbayerischen Meisterschaften ausgetragen. Nördlingens Moritz Weinig wurde seiner Favoritenrolle dabei gerecht.

Die Teilnehmer traten in einem K.o.-System gegeneinander an. Mit einem Turniersieg in der bayerischen Serie vergangene Woche in Weiden startete der Topfavorit Moritz Weinig vom TC Nördlingen sehr selbstbewusst und konnte sich gegen seinen Gegner aus Garching in der ersten Runde mit 4:0 und 4:0 behaupten. Im Achtelfinale siegte er mit dem gleichen Ergebnis gegen seinen Kontrahenten aus Ingolstadt.

Nur gegen Tiago Charcos kommt der Nördlinger Youngster in die Bredouille

Im Viertelfinale gegen Tiago Charcos aus Taufkirchen hatte Moritz leichte Startschwierigkeiten und lag schnell mit 1:3 zurück. Von nun an spielte er wieder sicherer und gab kein Spiel mehr ab. Mit 5:3 und 4:0 stand er im Halbfinale. Dort wartete mit Bastian Laforsch vom TC Ismaning ein bekannter Gegner. Moritz kam mit dem schnellen Spiel seines Kontrahenten gut zurecht und sicherte sich mit einem 4:1 und 4:0 den Einzug ins Finale. Gegen Paul Knöpfle zeigte Moritz im Kampf um den Titel sein bestes Tennis und gewann deutlich mit 4:0 und 4:0.

Mit diesem Sieg verteidigte er nicht nur seinen Titel, sondern sammelte auch wichtige Punkte für die Rangliste der BTV-Kids-Serie, in der er seine Führung weiter ausbauen konnte. (AZ)