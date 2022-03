Moritz Weinig vom TC Rot-Weiß Nördlingen wird südbayerischer Meister

Moritz Weinig hat seine Mitspieler um die südbayerische Meisterschaft besiegt. Ein Match gewann er mit 10:0.

Am Freitag haben die Südbayerischen Meisterschaften der Achtjährigen in Ismaning stattgefunden. Alle Kinder hatten in einer Vorrunde drei Gruppenspiele und die besten acht Spieler qualifizierten sich für die Endrunde. Gespielt wird in dieser Altersklasse auf Zeit, 15 Minuten pro Begegnung. In der Gruppenphase begann Moritz Weinig (links im Bild) etwas zurückhaltend, konnte jedoch seine Gegner aus Straubing, Passau und Augsburg klar besiegen.

Im Hauptfeld bekam er Paul Knöpfle aus Krumbach zugelost. Schnell erspielte sich der Nördlinger eine 4:0-Führung und siegte am Ende verdient mit 5:2. Von nun an spielte Moritz immer mutiger und konnte im Halbfinale gegen seinen Bekannten Florian Helfer aus Abensberg ein gutes Match zeigen. Er ließ seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance und besiegte ihn am Ende mit 10:0.

Sein bestes Spiel zeigte Moritz im Finale gegen Philipp Riedl vom TC Schönberg. Er dominierte diese Begegnung von Beginn an. Gute Aufschläge und Netzattacken ließen den Gegner nicht in sein Spiel finden, und so konnte der Spieler des TC Nördlingen diese Partie mit 8:0 für sich entscheiden. Freuen darf sich Moritz Weinig über den Titel und einen riesengroßen Pokal.