Nördlingen/München

17:00 Uhr

Kann der TSV Nördlingen die Abwehr der Löwen knacken?

Plus Fußball-Bayernliga: Der nächste Gegner des TSV Nördlingen ist die Reserve von 1860 München. Die Sechziger fallen bisher besonders durch ihre starke Defensive auf.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Am elften Spieltag der Fußball-Bayernliga Süd trifft die Zweitvertretung von TSV 1860 München an diesem Samstag, 10. September, auf den TSV 1861 Nördlingen. Anpfiff ist um 14 Uhr in der Kies-Arena in der Talhofstraße in Gilching. Abfahrt mit Omnibus ist um zehn Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen