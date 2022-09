Nächste Niederlage für Nördlingen II

Plus Fußball-BezirksligaNord: TSV Wertingen besiegt Nördlingens U23 mit 4:1.

Der TSV Wertingen hat in der Fußball-Bezirksliga Nord einen souveränen 4:1-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht TSV Nördlingen II eingefahren. Von Anfang an war der TSV die spielbestimmende Mannschaft und ließ gegen die junge Nördlinger Truppe nichts anbrennen.