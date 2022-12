Neun neue Fußballtrainer mit Lizenz

Neue Fußball-Trainer werden am Nachwuchsleistungszentrum des TSV Nördlingen geschult und geprüft. Alle Lehrgangsteilnehmer können in der Prüfung überzeugen.

BFV on Tour – so lautete das Motto der dezentralen Trainerausbildung, die am DFB/BFV-Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1861 Nördlingen im Rieser Sportpark über die Bühne gegangen ist. Neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten nach der Abschlussprüfung ihre Trainer-C-Lizenz „Profil Kinder und Jugend“.

In insgesamt 134 Lerneinheiten vermittelte BFV-Referent Markus Klaus seit März dieses Jahres den neun Teilnehmenden aus den umliegenden Vereinen im Landkreis Donau-Ries die notwendigen Kenntnisse, die sie als Trainerin bzw. Trainer im Jugendbereich benötigen. Die erworbenen theoretischen Kenntnisse wurden durch die praktische Ausbildung vertieft. Dabei standen der methodische Aufbau einer Trainingseinheit und die Vermittlung rhetorischer Grundlagen sowie die Trainingssteuerung im Fokus.

Trainerprüflinge aus dem Ries über zeugen die Prüfungskommission des BFV

Die als Probanden zur Verfügung stehenden Jugendmannschaften U11 bis U13 des TSV 1861 Nördlingen konnten dabei qualitativ hochwertige zusätzliche Trainingseinheiten genießen. Bevor es in den zweiten Lehrgangsteil überging, bestanden zuvor alle Teilnehmenden die Zwischenprüfung und den verkürzten Schiedsrichter-Neulingskurs, der Inhalt der Trainerausbildung ist.

Am Ende des zweiten Teils der Trainerausbildung waren dann alle bestens auf das Prüfungswochenende vorbereitet. So konnten die Prüflinge die angereiste Prüfungskommission des Bayerischen Fußball Verbands (BFV) in der schriftlichen und mündlichen Prüfung sowie in der zentralen Lehrprobe restlos überzeugen und die Trainerausbildung mit dem Erwerb der C-Lizenz erfolgreich abschließen. (kat/jais)

