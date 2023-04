Nördlingen

Nördlingen gegen Dachau: So ist die Lage vor dem Kracher im Abstiegskampf

Plus Der TSV Nördlingen empfängt den Verfolger Dachau. Das Hinspiel haben die Rieser verloren – und sie werden ausgerechnet jetzt von Verletzungssorgen geplagt.

Langsam geht es in der Bayernliga Süd in die heiße und damit auch in die entscheidende Phase: Die Spiele werden weniger und damit auch die Möglichkeiten, Patzer auszubügeln. Nur noch fünf Spieltage stehen in dieser Saison auf dem Programm. Das Spiel des TSV Nördlingen gegen den nur zwei Punkte schlechter platzierten TSV Dachau 1865 wurde von 15.30 Uhr auf 17 Uhr am Samstag verlegt. Was erwartet den TSV?

Seit Mitte März gibt bei den Oberbayern der neue Cheftrainer Orhan Akkurt die Kommandos. Der Ex-Profi tritt in die Fußstapfen von Alexander Weiser, der aus privaten Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Akkurt bleibt vorerst bis Saisonende Trainer bei 1865, eine weitere Zusammenarbeit ist aber nicht ausgeschlossen.

