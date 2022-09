Nördlingens Basketballer starten die Mission 1. Regionalliga

Plus Die Basketball-Herren des TSV Nördlingen beginnen mit der Vorbereitung. Die tragenden Säulen der Mannschaft bleiben erhalten, junge Eigengewächse sollen für Schwung sorgen.

Es war eine ganz besondere letzte Spielzeit für die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen. Ohne ein Spiel zu verlieren marschierte das Team um Leistungsträger Josef Eichler und Scottie Stone durch die Liga und erfüllte sich das lang ersehnte Ziel, den Wiederaufstieg in die 1. Regionalliga, in der man zuletzt 2017 spielte.