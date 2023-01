Nördlingens Bezirksliga-Badminton-Team holt wichtige Punkte

Die zweite Mannschaft der Abteilung Badminton des TSV Nördlingen muss gegen zwei Teams der SG Diedorf/Haunstetten antreten. Dabei springt ein Sieg heraus.

In der heimischen Schillerhalle hat die zweite Badminton-Mannschaft des TSV Nördlingen zum Ende der Vorrunde die Gäste der SG Diedorf/ Haunstetten empfangen, die mit zwei Mannschaften die Reise ins Ries angetreten waren. Die Heimmannschaft musste an diesem Spieltag bei den Herren ein paar Umstellungen vornehmen, da Peter Gutmann, Harald Strauß (beide erste Mannschaft) sowie Stefano Piga (verletzt) nicht zur Verfügung standen. Erfreulich war hingegen, dass zum ersten Mal in dieser Saison beide Damen eingesetzt werden konnten.

TSV Nördlingen II – SG Diedorf/Haunstetten IV: 5:3

Im Spiel gegen die vierte Mannschaft der SG Diedorf/Haunstetten starteten Strauß/Rommel im ersten Herrendoppel mit einem 21:14 und 21:13. Auch das zweite Doppel Wiedemann/Cofalla konnte sich mit einem knappen 21:19 und 21:19 durchsetzen. Dem wollten die Damen Schneider/Strauß in nichts nachstehen und gewannen das Damendoppel ungefährdet.

Markus Strauß erhöhte durch ein 21:18 und 21:15 im ersten Herreneinzel auf 4:0 für die Gastgeber. Im zweiten Herreneinzel war es dann richtig spannend, allerdings musste Ulrich Rommel nach einem 16:21, 21:17 und 17:21 seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Auch das Dameneinzel von Anna-Lena Strauß ging in zwei Sätzen an die Gäste, welche dadurch auf 2:4 verkürzen konnten. Den entscheidenden Punkt zum Gesamtsieg für die TSVler konnte dann im dritten Herreneinzel Heiko Wiedemann durch ein 21:18 und 21:13 einfahren. Das abschließende Mixed Christina Schneider/Albert Cofalla ging nochmals über drei Sätze. Am Ende hieß es 15:21, 21:18 und 20:22 aus Sicht der Rieser, was zum Endstand von 5:3 führte.

TSV Nördlingen II – SG Diedorf/Haunstetten V: 2:6

Mit der gleichen Aufstellung starteten die Danielstädter in die zweite Paarung des Tages gegen die mit ehemaligen Bayernliga-Spielern besetzten Gäste. Strauß/Rommel zeigten in einem spannenden ersten Herrendoppel mit tollen Ballwechseln eine starke Leistung und konnten nach einem verdienten Sieg (21:19 und 22:20) das Spielfeld verlassen. Nicht so gut lief es bei Wiedemann/Cofalla im zweiten Herrendoppel.

Auch das Damendoppel Schneider/Strauß verlor nach einem hart umkämpften ersten Satz mit 27:29 und 16:21. Weiter ging es mit den Einzeln. Im ersten Herreneinzel musste Markus Strauß seinem Kontrahenten nach zwei Sätzen zum Erfolg gratulieren und auch Ulrich Rommel im zweiten Herreneinzel verlor mit 13:21, 21:17 und 7:21. Hoffnung im Lager der Rieser keimte auf, als Heiko Wiedemann im dritten Herreneinzel durch ein 21:18 und 21:14 auf 2:4 verkürzen konnte. Anna-Lena Strauß kämpfte im Dameneinzel um jeden Punkt, am Ende musste sie sich mit 11:21, 22:20 und 19:21 geschlagen geben. Auch das Mixed Christina Schneider/Albert Cofalla ging an die Gäste.

Durch die zwei Punkte an diesem Spieltag bauten die Nördlinger den Vorsprung auf den Abstiegsplatz zum Ende der Vorrunde auf fünf Punkte aus. Weiter geht es nach der Weihnachtspause mit einem Heimspiel am 22. Januar in der Schillerhalle gegen den TV Dillingen IV. Auch für die erste Mannschaft wird es dann weitergehen. (AZ)