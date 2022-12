Nördlingens junge Basketballer zeigen sich in Topform

Die U18-Basketballer des TSV Nördlingen haben keine Probleme im Spiel gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen.Auch das Heimspiel gegen Memmingen entscheiden die Rieser für sich.

Die U18-Basketballer aus Nördlingen haben ihre beiden jüngsten Partien gewonnen und stehen mit vier Siegen aus fünf Spielen in der Bezirksoberliga hervorragend da. Die Partie gegen die bis dato unbezwungene BG Leitershofen/Stadtbergen haben die Nördlinger überzeugend mit 87:57 gewonnen, gegen den TV Memmingen setzten sich die Jungs mit 75:67 durch.

Die ersten Punkte im Spiel gegen Leitershofen/Stadtbergen gehörten zwar den Augsburgern, aber nach einem 5:13-Rückstand schwor Coach Scotty Stone die Jungs nochmals ein, stellte in der Verteidigung um, und in einem fulminanten Run zog das Team um Jakob Scherer bis zur Viertelpause auf 25:15 davon. Was die Augsburger auch versuchten, konterten die Nördlinger Nachwuchsbasketballer. Felix Stoll, der Turm in der Verteidigung und in der Offensive, wurde immer wieder hervorragend von Jakob Scherer angespielt, der oftmals zwei Verteidiger anzog, aber immer wieder dann den Ball geschickt an die Mitspieler weiterleiten konnte, die zuverlässig trafen. Und wenn dies nicht klappte, nahmen Felix Stoll, Maximilian Weng oder Florian Nitzschke auch immer mal einen Wurf von außen und trafen auch diese Würfe.

Beim 52:28 zur Halbzeit war das Spiel scheinbar entschieden, aber wer dachte, die Leitershofer kämen gestärkt aus der Kabine, sah sich getäuscht. Vielmehr legten die TSV-Jungs in der Defensive nochmals einen Tick zu und unterbanden die Bemühungen des Gegners schon im Ansatz. Mit 74:53 vor dem letzten Viertel konnte Scotty Stone, der von Sylvio Mateus, einem weiteren Spieler der ersten Herrenmannschaft, beim Coachen unterstützt wurde, bereits klug durchwechseln, ohne dass ein Bruch im Spiel zu sehen war.

Nördlinger U18-Basketballer schlagen auch TV Memmingen

Gegen den Erzrivalen TV Memmingen taten sich die Rieser schon deutlich härter. Entweder war es die Nervosität in der ungewohnten Vierfachhalle oder der starke Beginn der Allgäuer Jungs: Eh man es sich versah, lagen die TSVler mit 6:13 zurück. Nichts wollte gelingen, die Dreier fielen, nicht und einfache Korbleger wurden verlegt. Aber wie so oft in dieser Spielzeit fanden die Jungs nach dem mit 12:19 verlorenen ersten Viertel und einer klaren Ansprache von Coach Sylvio Mateus, der Scotty Stone vertrat, eine Antwort. Angeführt von Kapitän Jakob Scherer, der fulminant verteidigte und seinen ersten von bis zum Spielende sechs Dreiern versenkte, ging ein Ruck durch die Mannschaft.

Scherer führte klug Regie, kämpfte um jeden Ball, und erhöhte in der Verteidigung den Druck. Er klaute den Gegnern mehrfach den Ball und verwandelte den Steal selbst oder setzte seine Mannschaftskollegen in Szene. Die Heimmannschaft konnte bis zur Halbzeit auf 40:27 davonziehen.

Aber die sieben Jungs aus Memmingen ließen nicht locker und gewannen die beiden Viertel nach der Halbzeitpause. In einem hochklassigen und intensiv geführten Jugend-Basketballspiel war Felix Stoll der Fels beim Defensivrebound und punktete vorne unter dem Korb auch aus der Halbdistanz erfolgreich. Und wenn dann ein Wurf eines Mannschaftskollegen danebenging, waren er und Maximilian Weng da und sichern oftmals die Offensivrebounds. Aber auch Thomas Hirsch und Lukas Hahn übernahmen nahtlos, verteidigten bissig und intensiv und gingen ambitioniert zum Korb.

Nördlinger lassen die Allgäuer nicht mehr rankommen

Toure Kabinet schien seine Hände überall zu haben, blockte Pässe der Memminger schon in deren Hälfte und sicherte so viele Ballgewinne. Florian Nitzschke hatte mit seinen Würfen etwas Pech, wird aber zusammen mit Pius Schlösser und Haris Hodzic immer wichtiger für das Team, weil sie sich bestens in die Mannschaft einfügen.

Nach einem Zwölf-Punkte-Vorsprung im letzten Viertel kamen die Memminger zwar nochmals auf vier Punkte heran, aber mit dem sechsten erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf von Jakob Scherer und einem verwandelten Freiwurf von Thomas Hirsch sicherten sich die U18-Basketballer einen verdienten Sieg.

Die zweite Nördlinger Mannschaft und die Regionalliga-Herren, die nach der U18 spielten, taten es den Jungen gleich und siegten 85:62 gegen den TSV Gersthofen und 98:52 gegen die Haching Baskets. (AZ)