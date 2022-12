Nördlingens Regio-Damen geht gegen München die Luft aus

Plus Der Mangel an Spielerinnen macht sich bei Nördlingens Regionalliga-Basketballerinnen weiterhin bemerkbar. Gegen den MTV München setzt es die nächste Niederlage.

Die Regio-Damen des TSV Nördlingen hatten am Wochenende den MTV München zu Gast. Leider waren die Nördlinger Basketballerinnen erneut nicht besonders stark besetzt. Auf Lena Graf musste komplett verzichtet werden, und auch einige der einsatzbereiten Spielerinnen waren durch Krankheit oder Verletzungen angeschlagen. Während es jüngst gegen den TSV München Ost noch zum Sieg gereicht hat, konnten die Rieserinnen diesmal die 57:84-Niederlage nicht verhindern.