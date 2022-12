Nördlingens Team Weiß gewinnt den Ottenweller-Cup

Plus Im U13-Hallenfußballturnier in Nördlingen siegt eine der beiden Heimmannschaften. Auch die starken Memminger sind den TSVlern nicht gewachsen.

Sieger des 22. Manfred-Ottenweller-Cups, einem Hallenfußballturnier für U13-Mannschaften, wurde der TSV Nördlingen mit seiner als Weiß gekennzeichneten Mannschaft. Die Rieser besiegten im Endspiel den TSV 1874 Kottern mit 2:0. Der TSV Nördlingen Blau wurde Dritter und besiegte im kleinen Finale den FC Memmingen mit 2:1. Zum besten Spieler wurde Johannes Berka ( Memmingen) gewählt, die Wahl zum besten Torhüter gewann Julian Sturm (Kottern) und mit neun Toren bester Torschütze war Leif Ilg (Heidenheim).