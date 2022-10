Nördlingen

17:45 Uhr

Nördlingens Verteidigung wird gegen Deisenhofen gefordert

Der TSV Nördlingen (in den weiß-blauen Trikots) will mit besserer Defensivarbeit gegen den FC Deisenhofen punkten. Das Bild zeigt eine Szene aus dem vergangenen Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining, das 1:2 verloren ging.

Plus Bayernliga: Nach der Niederlage in Dachau ist der TSV Nördlingen auf einen Relegationsplatz gerutscht, gegen Deisenhofen soll ein defensiverer Ansatz zum Erfolg führen.

Von Nico Lutz

In der vergangenen Woche hat der Ball in der Bayernliga Süd geruht, Grund dafür ist der UEFA-Regionen-Pokal, bei dem eine Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes für Deutschland antrat. Für den TSV Nördlingen eine willkommene Gelegenheit, um sich nach vier sieglosen Spielen in Folge auf die anstehende Aufgabe vorzubereiten: Am Samstag, 8. Oktober, empfängt der TSV den FC Deisenhofen (Anstoß: 15.30 Uhr).

