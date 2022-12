Nördlinger Badminton-Team holt drei Punkte zum Abschluss der Vorrunde

Mit einem Sieg und einem Unentschieden gehen die Nördlinger Badmintonspieler in die Feiertage. Die gute Ausbeute hält sie in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Zum Abschluss der Vorrunde der Bezirksoberliga Schwaben sind die Nördlinger nach Trunkelsberg gereist. Dort traf man auf die Gastgeber SG Trunkelsberg/ Babenhausen und den TV Memmingen. Nachdem im Laufe der Woche mit Richard Fischer und Julian Rotermund zwei Stammspieler absagen mussten, war man sich auf Seiten der Rieser der Schwere der Aufgabe gegen die beiden Mannschaften aus der hinteren Tabellenhälfte bewusst.

SG Trunkelsberg/Babenhausen – TSV Nördlingen I 4:4

Gegen die Heimmannschaft sorgte das erste Herrendoppel Estner/Hoffmann durch einen klaren Sieg für einen erfolgreichen Start, während das aus der zweiten Mannschaft nachgerückte Doppel Gutmann/Strauß sich knapp mit 15:21, 21:15 und 17:21 geschlagen geben musste. Besser lief es bei den Damen Turzer/Estner, welche durch ein 21:14 und 21:14 die Danielstädter wieder mit 2:1 in Führung brachten.

Matthias Estner merkte man bei seiner Niederlage im ersten Herreneinzel noch die Folgen seiner Verletzung an. Spannend verlief das zweite Herreneinzel von Benny Hoffmann, der nach drei knappen Sätzen seinem Gegner zum Sieg gratulieren musste. Auch Peter Gutmann im dritten Herreneinzel zeigte eine gute Leistung, allerdings war das Glück nicht auf seiner Seite und er verlor mit 25:27 und 17:21. Somit lagen die TSVler vor den letzten beiden Spielen mit 2:4 im Rückstand. Anette Turzer verkürzte durch einen deutlichen Erfolg im Dameneinzel auf 3:4. Somit lag die Entscheidung über Unentschieden oder Niederlage beim Mixed Conny Estner/Harald Strauß. 21:16, 13:21 und 23:21 hieß es am Ende für die Nördlinger und der Jubel bei den Mannschaftskollegen war entsprechend groß.

TV Memmingen – TSV Nördlingen I 2:6

Mit leicht veränderter Aufstellung ging es im Anschluss gegen den TV Memmingen. Im ersten Herrendoppel ließen Estner/Hoffmann ihre Kontrahenten nicht ins Spiel finden und gewannen souverän mit 21:14 und 21:16. Gutmann/Strauß machten es im zweiten Herrendoppel wieder spannend, verloren aber erneut in drei Sätzen. Das Damendoppel Estner/Strauß setzte sich hingegen problemlos durch. Somit ging es wieder mit einer 2:1-Führung in die Einzel.

Matthias Estner konnte nach einem 21:14 und 21:18 die Führung der Rieser ausbauen. Das zweite Herreneinzel von Benny Hoffmann ging wieder über drei Sätze, diesmal aber mit dem besseren Ende (21:17, 15:21 und 21:18) für den TSVler. Im dritten Herreneinzel verkürzten die Memminger durch ein 21:19 und 21:14 gegen Peter Gutmann. Anette Turzer sorgte durch einen deutlichen Erfolg im Dameneinzel für die Entscheidung zugunsten der Nördlinger. Das abschließende Mixed gewannen Anette Turzer/Harald Strauß mit 21:18 und 21:11, was zum Endstand von 6:2 für die Danielstädter führte.

Mit den 3 Punkten aus den beiden Spielen festigen die Rieser ihren Platz in der Spitzengruppe der Bezirksoberliga Schwaben und sind mit einem Punkt Rückstand in Tuchfühlung auf die Tabellenspitze. Weiter geht es nach der Weihnachtspause mit einem Heimspiel am 22. Januar in der Schillerhalle gegen den TV Dillingen III. (AZ)