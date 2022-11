Nördlinger Basketballer freuen sich auf Derby gegen Treuchtlingen

Plus Die Basketballer des Nördlingen empfängt Treuchtlingen – einen Gegner mit viel Selbstbewusstsein.

Viele Emotionen, gute Stimmung und spannende Duelle – dafür steht das traditionsreiche Derby zwischen dem VfL Treuchtlingen und den Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen. Am Samstag ist es endlich wieder soweit und das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen kehrt ins Ries zurück.