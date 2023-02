Nördlinger Behindertensportler feiern Erfolge bei Special Olympics

Viele Medaillen, tolle Platzierungen, persönliche Bestleistungen und Spaß an der Bewegung waren das Ergebnis der SG-Handicap-Teilnahme an den Special Olympics.

"Ich gewinn, ich gewinn, egal ob ich Letzter, Zweiter oder Erster bin. Ich gewinn." Immer wieder wird der Song der Special Olympics gespielt, bei den Siegerehrungen oder als Motivation für die Sportlerinnen und Sportler bei ihren Wettbewerben. Abgeleitet vom Eid der Special Olympics drückt der Text mit musikalischer Umrahmung den Kerngedanken der Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung: Dabeisein, über sich hinauswachsen, sportliche Betätigung und ein faires Miteinander. Darum ging es auch bei den Winterspielen von Special Olympics Bayern, die vom 23. bis 26. Januar in Bad Tölz und Umgebung stattfanden. Gemeinsam mit über 600 Teilnehmenden gaben die Athletinnen und Athleten vom Integrativen Sportverein SG-Handicap Nördlingen mutig ihr Bestes.

Das Nördlinger Team reiste mit elf Sportlerinnen und Sportlern und zwei Coaches bereits einen Tag früher an, um noch vor Ort trainieren zu können. Die Langlauf- und Schneeschuhwettbewerbe, in denen das Nördlinger Team an den Start ging, fanden auf dem Gelände der alten Kaserne in Lenggries statt. Unterstützt wurden die Spiele von 300 Volunteers: Schülerinnen und Schüler der lokalen Schulen, Studierende der TU München, aber auch Mitarbeitende von Firmen, die bei den Winterspielen als Sponsoren fungierten, waren vor Ort. Das Nördlinger Team freute sich besonders über die Hilfe von Robert und Florian von Sky und Flo vom Sponsor Thermo Fisher Science.

Nördlinger Behindertensportler erreichen gute Platzierungen

Gerhard Enzelberger war der einzige Langläufer des Vereins und mit seinen 57 Jahren tatsächlich der älteste Teilnehmer in der Loipe. Mit seinen jüngeren Konkurrenten konnte Gerhard bestens mithalten und freute sich schließlich bei den 2,5 Kilometern in der stärksten Gruppe über Patz fünf. Im Ein-Kilometer-Rennen wurde Enzelberger Sechster. Bettina Groß und Franziska Stolch gingen im Schneeschuhlauf bei den Damen an den Start. Über die Distanz von 100 Metern wurde Groß Dritte und Stolch Vierte. Bei den 200 Metern gab es Silber für Groß und Bronze für Stolch.

Auch die acht Herren konnten sich Medaillen im Schneeschuhlauf sichern. Bernd Hauptmann und Daniel Wetzstein gingen im 50-Meter-Lauf an den Start. Hauptmann wurde Zweiter und Wetzstein schaffte es als Dritter ins Ziel. Beide waren auch bei den 25 Metern am Start. Dabei gab es Silber für Bernd Hauptmann und eine Goldmedaille für Daniel Wetzstein bei seiner Winterspielpremiere.

Bei den 100-Meter-Läufen der Herren wurden in sechs verschiedenen Klassifizierungsgruppen tolle Ergebnisse erreicht. Eine Bronzemedaille gab es jeweils für Markus Protte, Werner Wiedemann und Martin Leiminger. Etienne Wiedemann konnte sich Silber sichern. Alexander Schön wurde Vierter und für Martin Buck gab es die Goldmedaille.

Auch der vierte Platz wird gefeiert

Ebenso gut waren die Resultate über die 200 Meter. Gold gewann Markus Protte, während sich Martin Leiminger eine zweite Bronzemedaille sicherte. Ebenfalls Bronze errang Etienne Wiedemann. Werner Wiedemann wurde Vierter, Martin Buck Fünfter. Alexander Schön war in seinem Lauf der Schnellste, wurde jedoch wegen Zeitüberschreitung disqualifiziert.

In einer Mixed Staffel liefen Martin Buck, Franziska Stolch, Bettina Groß und Alexander Schön die 4x100-Meter-Staffel. Leider stürzte Startläufer Buck, doch alle vier feierten gemeinsam mit den Staffeln aus Wolfratshausen, Österreich und der Schweiz bei der Siegerehrung ihren vierten Platz. Die Herrenstaffel 4x100 Meter bestehend aus Etienne Wiedemann, Martin Leiminger, Werner Wiedemann und Markus Protte konnte sich bereits zu Beginn absetzen und feierte anschließend Platz eins vor den Teams aus Polsingen/Oettingen/Gunzenhausen und der Lebenshilfe Ostallgäu.

Als Abschluss der Schneeschuhwettbewerbe gab es eine Unified-Staffel über 4x400 Meter. Platz eins ging an das Team der Lebenshilfe Ostallgäu vor der TU München mit Werner Wiedemann im Team auf Platz zwei und Sky & Freunde mit Markus Protte auf dem dritten Rang.