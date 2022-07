Nördlinger Fußballer fahren ohne Druck nach Memmingen

Plus Der TSV Nördlingen trifft in der Bayernliga auf den FC Memmingen. Gegen den Regionalligaabsteiger haben die Rieser nichts zu verlieren.

Jahrelang sind die Fußballer des TSV Nördlingen nach Memmingen gefahren, um dort auf dem Nebenplatz gegen die zweite Mannschaft des FC Memmingen zu bestehen. Am Freitag, 29. Juli, 19.30 Uhr, spielen die Rieser erstmals gegen die erste Mannschaft des FC Memmingen, die aus der Regionalliga abgestiegen ist.