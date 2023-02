Nördlingen

vor 16 Min.

Nördlinger Fußballer stehen vor nächstem Test in Schwäbisch Gmünd

Plus Noch ist Fußball-Bayernligist Nördlingen in der Vorbereitung nicht in Tritt gekommen, am Samstag wird gegen Gmünd getestet. Spiel gegen Aalen wird nachgeholt.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Das nächste Testspiel des Bayernligisten TSV Nördlingen steht am Samstag um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des WWG Sportparks in Schwäbisch Gmünd auf dem Programm: Der gastgebende 1. FC Normannia Gmünd spielt in der Verbandsliga und belegt dort hinter dem TSV Essingen (44 Punkte) und den Sportfreunden Schwäbisch Hall (37) mit 36 Punkten den dritten Platz, hat aber ein Spiel weniger als das Führungsduo absolviert.

