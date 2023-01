Nördlingen

17:30 Uhr

Nördlinger Ju-Jutsuka sind bei der Bayerischen Meisterschaft weit vorn

Plus Der TSV Nördlingen erzielt das fünftbeste Ergebnis von 26 Vereinen. Auch zwei Bayerische Meistertitel holen die Nördlinger Kämpfer ins Ries.

Die Ju-Jutsu Abteilung des TSV Nördlingen hat neun Wettkämpfer und Wettkämpferinnen an den Start der Bayerischen Meisterschaft im niederbayerischen Wallersdorf geschickt. Gut 130 Athleten und Athletinnen von 26 Vereinen traten in den Disziplinen Duo, Fighting und Ne Waza (Bodenkampf) zum Wettstreit um den Bayerischen Meistertitel an. In der Medaillenwertung belegte der TSV Nördlingen den fünften Platz.

